AK Parti Kars İl Başkanlığında, İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Üç kademe teşkilat mensupları ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

AK Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, teşkilatın kent genelinde yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı. İl Başkanı Muammer Sancar'ın başkanlık ettiği toplantıya, üç kademe teşkilat yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, vatandaşlarla kurulan iletişim, mahalle ve ilçe düzeyindeki saha faaliyetleri ile teşkilatın önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar ele alındı.

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Toplantıda söz alan teşkilat mensupları, kendi bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek karşılaştıkları sorunları, talep ve önerilerini dile getirdi. İlçe teşkilatlarının faaliyetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların beklentilerine daha hızlı karşılık verilmesi konuları üzerinde duruldu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, toplantıda yaptığı değerlendirmede, teşkilat çalışmalarında birlik, beraberlik ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Sancar, AK Parti Kars teşkilatı olarak ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, teşkilatın tüm kademeleriyle sahada aktif olmaya, vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

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Şehrin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Sancar, il ve ilçe teşkilatları arasındaki koordinasyonun önemine işaret etti.

Toplantı, teşkilat mensuplarının karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. AK Parti Kars teşkilatının, önümüzdeki süreçte de saha çalışmalarını ve vatandaş odaklı faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.