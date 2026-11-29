Sarıkamış’ta spor faaliyetlerine yeni bir soluk getirecek olan Amca Tenis Kulübü kapılarını açtı. Kulüp, ilçe halkı ve Kafkas Üniversitesi öğrencilerini tenis kortunda buluşturarak bölgenin sportif ve sosyal yaşamına katkı sunmayı hedefliyor.

Sarıkamış’ta sporun yaygınlaştırılması, özellikle gençlerin farklı spor branşlarıyla tanıştırılması amacıyla kurulan Amca Tenis Kulübü, faaliyetlerine başladı. Kulübün açılmasıyla birlikte ilçede bugüne kadar daha sınırlı ilgi gören tenis sporunun geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım atıldı.

Kulüp kurucusu Ufuk Taş tarafından hayata geçirilen girişim, Sarıkamış’ta spor yapmak isteyen vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine yeni bir alternatif sunuyor. Amca Tenis Kulübü, tenisle ilgilenenlerin bir araya gelebileceği, hem spor yapabilecekleri hem de sosyal ilişkilerini geliştirebilecekleri bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

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Özellikle Kafkas Üniversitesi öğrencilerine yönelik sunduğu imkânlarla dikkat çeken kulüp, gençlerin ders dışındaki zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Öğrenciler, tenis aracılığıyla hem fiziksel aktivitelerde bulunabilecek hem de farklı çevrelerden insanlarla tanışarak sosyal yaşamlarını zenginleştirebilecek.

Kulübün yalnızca üniversite gençliğine değil, Sarıkamış halkına da hitap etmesi, ilçe genelinde tenis sporuna olan ilginin artırılması açısından önem taşıyor.

Fiziksel dayanıklılığı artırmasının yanı sıra disiplin, sabır, özgüven ve stratejik düşünme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayan tenis sporunun ilçede daha fazla kişi tarafından benimsenmesi hedefleniyor.

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Ufuk Taş’ın öncülüğünde hizmete giren Amca Tenis Kulübü'nün, ilerleyen süreçte tenis sporuna ilgi duyan vatandaşları bir araya getirerek Sarıkamış'ın spor hayatına canlılık kazandırması bekleniyor.