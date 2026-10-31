Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Giriş: 31.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.
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