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        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        İlçede iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın ve Sarıkamış'la Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırındaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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