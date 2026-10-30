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        Sarıkamış'ta yağmur zirvede kara dönüştü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakırken, kayak merkezi kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta yağmur zirvede kara dönüştü

        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakırken, kayak merkezi kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

        Sarıkamış’ta gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kar olarak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle Sarıkamış Kayak Merkezi’nin zirvesinde kar yağışı başladı.

        Kısa süreli etkili olan kar yağışı, kayak merkezinin yüksek noktalarında kış manzaralarını beraberinde getirdi. Bir süre devam eden kar, hava şartlarının değişmesiyle yeniden yağmura dönüştü.

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        Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış’ta yüksek kesimlere düşen kar, yaklaşan kış sezonunu da hatırlattı. Sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinin zirvesinde görülen kar yağışı, bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını gösterdi. İlçede yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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