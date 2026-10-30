Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

KARS'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören tren garının önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtına ve ardından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Yağışlı hava sebebiyle Kültür Merkezi’nde devam eden programda Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger günün anlam ve önemine belirten bir konuşmasında, "Bugün burada, serhat şehrimiz Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnet duygusuyla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 30 Ekim 1920, Kars’ın yalnızca düşman işgalinden kurtulduğu bir tarih değil, bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve milletimizin yeniden ayağa kalkma azminin tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bugün, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın fedakarlığını hatırlıyor, onların bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Kars, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, stratejik konumu ve köklü kültürüyle Anadolu’nun doğusunda önemli bir merkez olmuştur. Bu güzel şehir, tarihinin en zor dönemlerinde dahi bağımsızlık umudunu yitirmemiş, esareti kabullenmemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından uzun yıllar işgal altında kalan Kars, büyük acılara, yokluklara ve ağır imtihanlara göğüs germiştir. Ancak Karslıların yüreğindeki vatan sevgisi hiçbir zaman sönmemiştir” diye konuştu.

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Düzenlenen programa Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, daire amirleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.