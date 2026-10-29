Kars'ta 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve eve sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi

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