Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Sarıkamış'ta hava muhalefeti dolayısıyla tören, Şehit Fikret Gündüz İlkokul salonunda gerçekleşti.

        Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Nuri Köyden, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, Cumhuriyet Savcısı Şuayip Sakallı, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Aslantatar, törendeki konuşmasında, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle andıkları ifade ederek, "Bugün burada kutsal topraklarda Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın kıvancını yaşıyoruz. Bundan 110 yıl önce bu topraklarda binlerce Mehmetçik, vatan uğruna canını hiçe sayarak toprağa düştü. Onların emaneti olan bu topraklarda Cumhuriyetimize sahip çıkmak bizim hem görevimiz, hemde namus borcumuzdur." dedi.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından "Cumhuriyete adımlar" adlı oratoryo gösterisi sunuldu. Törende şiirler okunarak ekipler gösterilerini sundu.

        - Akyaka

        Akyaka ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla spor salonunda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterilerini sundu.

        Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, konuşma yaptı.

        - Kağızman

        Kağızman ilçesinde de Halk Eğitimi Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Semih Cembekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        REKLAM

        Programda öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve halk oyunları gösterilerini sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Minik yüreklerden Cumhuriyet'e anlamlı armağan: İstiklal Marşı'nın 10 kıtas...
        Minik yüreklerden Cumhuriyet'e anlamlı armağan: İstiklal Marşı'nın 10 kıtas...
        Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı yağmur altında coşkuyla kutlandı
        Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı yağmur altında coşkuyla kutlandı
        Kars'ta lise öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gazete
        Kars'ta lise öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gazete
        Selim'de 80 dönümlük tarlada ayçiçeği hasadı
        Selim'de 80 dönümlük tarlada ayçiçeği hasadı
        Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için mahalleye indi
        Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için mahalleye indi
        Kars 36 Spor, Antalyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti
        Kars 36 Spor, Antalyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti