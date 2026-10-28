Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için mahalleye indi

Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen ayılar, kış uykusu öncesi daha sık görülmeye başladı.

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