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        Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için mahalleye indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek arayışı için mahalleye indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için mahalleye indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek arayışı için mahalleye indi.

        Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen ayılar, kış uykusu öncesi daha sık görülmeye başladı.

        Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

        İki farklı yerde çöpten beslenen bozayılar, bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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