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        Kars'ta lise öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gazete

        KARS'ta lise öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 12 sayfalık 'Divit' adlı gazete hazırladı. 30 öğrencinin aylar süren araştırma ve yazım çalışmalarının ardından matbaada bastırdığı gazetenin ilk sayısı, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Kars'ta lise öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gazete

        KARS’ta lise öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel 12 sayfalık ‘Divit’ adlı gazete hazırladı. 30 öğrencinin aylar süren araştırma ve yazım çalışmalarının ardından matbaada bastırdığı gazetenin ilk sayısı, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde vatandaşlara dağıtıldı.

        Kars Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Burcu Aydın’ın öncülüğünde kurulan ‘İlber Ortaylı Tarih Kulübü’ üyesi 30 öğrenci, tarih, kültür, sanat, spor ve bilim alanlarında hazırladıkları yazıları bir araya getirerek ‘Divit’ adlı gazeteyi çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan 12 sayfalık gazetenin ilk sayısı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okuyucuyla buluştu.

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        MATBAA SÜRECİNİ YERİNDE ÖĞRENDİLER

        Gazetenin hazırlanması sürecinde araştırma ve yazım çalışmalarının yanı sıra basım aşamalarını da öğrenen öğrenciler, öğretmenleri Burcu Aydın’ın rehberliğinde hazırladıkları yazıları gazete sayfalarına taşıdı. Ardından matbaayı ziyaret eden öğrenciler, gazetelerinin basım sürecini yerinde inceleyerek yazılarının basılı yayına dönüşmesini gördü.

        İLK SAYI CUMHURİYET BAYRAMI’NDA DAĞITILDI

        ‘Divit’ gazetesinin ilk sayısı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde vatandaşlara dağıtıldı. Gazetelerini kendi emekleriyle hazırlayan öğrenciler, Cumhuriyet’in anlam ve önemine dikkat çekerken tarih alanındaki çalışmalarını da okul dışına taşıdı.

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        ‘TARİH SADECE SAVAŞLARDAN İBARET DEĞİL’

        Kars Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Deniz Cihangir, tarih konularını geniş bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, “Kulübümüzü Burcu hocamızın önderliğinde İlber Ortaylı Tarih Kulübü adı altında kurduk. Bu kulüp bünyesinde gazetemizi çıkardık. Bunun yanında çeşitli söyleşi etkinliklerimiz de olacak. Tarihimizi tanıyıp sahip çıkmayı hedefliyoruz. Kars Fen Lisesi olarak bu duyguyu Kars geneline de aşılamak istiyoruz. Gazetemizde yalnızca savaşlara değil, tarihte yaşanan olaylara spor, sanat ve bilim gibi farklı alanlara da değindik. Böylece hem kalemimizi geliştirdik hem de okulumuzu tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

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        ‘HER TÜRK GENCİ TARİHİNE SAHİP ÇIKMALI’

        Gazetenin hazırlanmasında görev alan öğrencilerden Hasan Babayıldız ise gençlerin hem ülkelerinin hem de yaşadıkları şehrin tarihini öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Babayıldız, gazete çalışmasının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, yazı yazarak kendilerini geliştirdiklerini ve okullarını tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. İlk sayıyı Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını kaydeden Babayıldız, gazetenin böylesine anlamlı bir günde okuyucuyla buluşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

        ‘GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN BİR MİLLET GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ’

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        Öğrencilerden Nisanur Kintaş da gazetenin ilk sayısını 29 Ekim’e yetiştirmek için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, yayını 3 ayda bir çıkarmayı planladıklarını söyledi. Tarihin yanı sıra spor, bilim ve sanat gibi alanlara da yer vereceklerini ifade eden Kintaş, “Amacımız insanlara tarihimizi anlatmak. Bir Türk genci olarak tarihimizi diğer insanlara aktarmak istiyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen bir millet geleceğine yön veremez. Bu nedenle gençlere, yaşlılara ve toplumun her kesimine tarihimizi anlatmayı, geçmişten öğrendiklerimizle geleceğe yön verilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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