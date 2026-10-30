Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı
Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.
İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi, kızıl sincaplarla şenlendi. Sincaplar, ağaçların gövdesinde oyun oynadı, daldan dala atladı ve kozalak kemirdi.
Aç kalan kızıl tilkinin Yağbasan köyü çayırlık alanında avlanmaya çalışması görüntülendi.
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