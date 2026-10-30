Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı.

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