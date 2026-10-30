Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

        Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

        Kars’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

        Valilik önündeki program, Vali Ziya Polat ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

        Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Valilik önündeki program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda devam etti.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger yaptı.

        Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, " Bugün burada, serhat şehrimiz Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnet duygusuyla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 30 Ekim 1920, Kars’ın yalnızca düşman işgalinden kurtulduğu bir tarih değil; bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve milletimizin yeniden ayağa kalkma azminin tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bugün, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın fedakarlığını hatırlıyor; onların bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Senger, "Kars, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış, stratejik konumu ve köklü kültürüyle Anadolu’nun doğusunda önemli bir merkez olmuştur. Bu güzel şehir, tarihinin en zor dönemlerinde dahi bağımsızlık umudunu yitirmemiş, esareti kabullenmemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. 18771878 OsmanlıRus Savaşı’nın ardından uzun yıllar işgal altında kalan Kars, büyük acılara, yokluklara ve ağır imtihanlara göğüs germiştir. Ancak Karslıların yüreğindeki vatan sevgisi hiçbir zaman sönmemiştir. Milli Mücadele’nin zorlu günlerinde, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın komutasındaki kahraman Türk ordusu, 30 Ekim 1920’de Kars’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu zafer, yalnızca Kars’ın kurtuluşu değil, Anadolu’da bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin umutlarını güçlendiren tarihî bir dönüm noktası olmuştur. Kars’ın kurtuluşu bize şunu göstermiştir: Bir milletin bağımsızlık iradesi, birlik ve beraberlik ruhuyla birleştiğinde hiçbir güç karşısında yenilmez. Bu topraklarda yakılan bağımsızlık meşalesi, Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan kutlu yolun önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        Yapılan konuşmaların ardından program folklor ekiplerinin gösterisi, kahramanlık türkülerinin söylenmesi, aşıkların şiir ve türküleriyle devam eden program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından doğa canlandı
        Kars'ta sis etkili oldu
        Kars'ta sis etkili oldu
        TÜİK verilerine göre Kars'ta ihracat ithalatı geçti
        TÜİK verilerine göre Kars'ta ihracat ithalatı geçti
        Kars'ta 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu
        Kars'ta 60 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu
        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kut...
        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kut...
        Minik yüreklerden Cumhuriyet'e anlamlı armağan: İstiklal Marşı'nın 10 kıtas...
        Minik yüreklerden Cumhuriyet'e anlamlı armağan: İstiklal Marşı'nın 10 kıtas...