Kars'ta sis etkili oldu

Sis nedeniyle Erzurum-Kars kara yolu Alisofu köyü mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Bu arada yüksek kesimlerde sarıçam ormanları da sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle sisin oluştuğu kentte, yollarda görüş mesafesinden dolayı bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

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