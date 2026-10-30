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        Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

        Kardan dolayı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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