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        Kars'ta 80 kişilik ekip, Micingert Kalesi'nde tarih ve doğayı keşfetti

        Kars'ta tarihi Micingert Kalesi, 80 kişilik doğa kulübü ekibinin düzenlediği yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Tarihin izlerini taşıyan kaleye ulaşmak için doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştiren ekip, bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını yakından keşfetme fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kars'ta 80 kişilik ekip, Micingert Kalesi'nde tarih ve doğayı keşfetti

        Kars'ta tarihi Micingert Kalesi, 80 kişilik doğa kulübü ekibinin düzenlediği yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Tarihin izlerini taşıyan kaleye ulaşmak için doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştiren ekip, bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını yakından keşfetme fırsatı buldu.

        Doğa yürüyüşü ve kültürel keşfi bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyü sınırlarında, ErzurumKars kara yoluna hakim bir noktada bulunan Micingert Kalesi'ne yürüdü. Yaklaşık 80 kişiden oluşan ekip, yürüyüş boyunca bölgenin doğal dokusunu gözlemleyerek temiz havanın ve doğada vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Tarihi kaleye ulaşan doğaseverler, bir yandan bölgenin eşsiz manzarasını izlerken diğer yandan yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi kalıntıları inceleme imkanı buldu.

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        Her hafta doğa yürüyüşü düzenlediklerini ifade eden Sarıkamış Doğa, Spor ve Bisiklet Kulübü kurucularından Erhan Özkan, "Her hafta sonu düzenli etkinlikler yapıyoruz. Doğa severler ile birlikte her hafta Sarıkamış'ın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu hafta da 80 kişilik ekip ile Micingert Kalesi'ne geldik. Doğa severler ile birlikte bu kalenin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini hep birlikte geziyoruz" dedi.

        Doğal kayalıklar üzerine kurulu tarihi kale

        Sarp ve yekpare bir kaya kütlesi üzerine kurulan Micingert Kalesi, doğal konumuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki kaya kütlesi üzerinde yükselen kale, bulunduğu konum sayesinde geçmişte önemli bir savunma avantajı sağladı. ErzurumKars kara yoluna hakim noktada yer alması da yapının stratejik önemini ortaya koyuyor.

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        İlk olarak kimler tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak bilinmeyen kalenin, mimari özellikleri ve kalıntılarıyla Demir Çağı'ndan Orta Çağ'a uzanan bir geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor. Bölgede farklı dönemlerde hüküm süren medeniyetlerin izlerini taşıyan Micingert Kalesi, Kars'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

        Taş duvarlarında farklı medeniyetlerin izleri bulunuyor

        Kalenin mimari yapısında su künkleri, kümbet kalıntıları, İslami kitabeler, taş süslemeler ve çeşitli kabartmalar bulunuyor. Bu kalıntılar, yapının farklı dönemlerde kullanıldığına ve zaman içerisinde çeşitli değişimler geçirdiğine işaret ediyor. Araplar, Bizanslılar, Selçuklular, Saltuklular ve Osmanlılar gibi farklı medeniyetlerle ilişkilendirilen tarihi yapı, bölgenin geçmişine ışık tutan önemli kültür varlıkları arasında yer alıyor.

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        OsmanlıRus Savaşı döneminde de sınır hattı açısından önem taşıdığı belirtilen kale, tarihi konumunun yanı sıra mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor.

        Doğa yürüyüşüyle tarih yolculuğu bir arada

        Micingert Kalesi'ne düzenlenen yürüyüş, katılımcılara yalnızca sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirası yerinde tanıma fırsatı da sundu. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkamış ve çevresindeki tarihi noktaların doğa yürüyüşleriyle keşfedilmesi, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması açısından da önem taşıyor.

        Yaklaşık 80 kişilik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, tarihi kalenin bulunduğu kayalık alanı ve çevresindeki doğal güzellikleri keşfederek yürüyüşlerini tamamladı. Micingert Kalesi, doğa ile tarihin iç içe geçtiği konumuyla Sarıkamış'ın keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerinden biri olarak dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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