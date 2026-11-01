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        Kars'ta surlarla çevrili Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tarihi surlarla çevrili yapısı ve tek giriş kapısıyla dikkat çeken Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Kars'ta surlarla çevrili Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tarihi surlarla çevrili yapısı ve tek giriş kapısıyla dikkat çeken Tunçkaya köyü doğaseverleri ağırladı.

        Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğine 48 kişi katıldı.

        Kağızman merkezinden ve çevre köylerden öğrenciler, öğretmenler ve doğaseverlerin yer aldığı etkinlikte katılımcılar, Ortaköy'den başlayarak tarihi Tunçkaya köyüne yürüdü.

        Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken Tunçkaya köyünün tarihi ve kültürel dokusunu da yakından tanıma fırsatı buldu. Köyde bulunan tarihi yapılar ve kalıntılar ziyaret edilerek geçmişe dair bir keşif gerçekleştirildi.

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        Etkinlik, öğrenciler arasında dayanışma ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlarken, katılımcılara da unutulmaz anlar yaşattı.

        Katılımcılardan Haşim Kaya, etkinliğe katkı sunanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, doğa ve kültür yürüyüşlerine farklı rotalarda devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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