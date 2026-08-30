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        Kars'ta aniden gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası gelen sel, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Kars'ta aniden gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası gelen sel, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İlçeye bağlı Aydınkavak köyünde aniden gelen sel cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Köyden geçen köprünün altı ağaç parçalarıyla doldu, sel yolu kapattı. Sel nedeniyle köydeki bazı bahçeler zarar gördü.

        Ekipler sel nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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