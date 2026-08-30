Kars'ta aniden gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı

Köyden geçen köprünün altı ağaç parçalarıyla doldu, sel yolu kapattı. Sel nedeniyle köydeki bazı bahçeler zarar gördü.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

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