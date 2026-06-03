Kars'ta dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. İlçede günlerdir aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle cadde ve bahçeler beyaza büründü. Yeşil alanlar, çiçekler doludan etkilendi.

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