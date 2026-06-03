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        Kars'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Kars'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

        Kars'ta 5 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kent merkezinde yaşayan ve bayram için Küçük Boğatepe köyüne gelen 26 yaşındaki Barış Ceco'dan 30 Mayıs'tan beri haber alınamıyor.

        Köylüler tarafından yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince aile durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı.

        Komando ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında ekipler, termal dronla da araziyi kontrol ediyor.

        Ekipler, Ceco'nun bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.



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        Galeri

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