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        Kars'ta yaz ayında sobalar yanıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta, haziran ayına rağmen etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yakılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Kars'ta yaz ayında sobalar yanıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta, haziran ayına rağmen etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yakılmaya devam ediyor.

        Ülkenin birçok bölgesinde sıcak hava etkisini gösterirken, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşüyor.

        Yaklaşık bir haftadır aralıklarla görülen sağanak, dolu ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, bazı kahvehaneler, evler ve oturma alanlarında sobalar kullanılmaya devam ediyor.

        Sobanın başına oturan vatandaşlar, burada çay keyfi yaşıyor.

        İzmit'ten tatil için gelen Selçuk Çakıcı, AA muhabirine haziran ayı olmasına rağmen havaların ısınmadığını söyledi.

        Aşırı yağışlardan dolayı soğuk havanın etkili olduğunu belirten Çakıcı, "Uzun yıllar Sarıkamış'ta yaşamama rağmen haziran ayının bugünlerinde böyle soğuk görmemiştim. Bugün yağan yağmurla müthiş bir soğuk var, soba keyfi şahane." diye konuştu.

        Kahvehane işletmecisi İsmail Alkan da mevsimin durumuna dikkati çekerek, "Havalar soğuk, biz haziranda soba yakıyoruz." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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