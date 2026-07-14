Kars'ta kayıtlı mera alanı 418 bin hektara yükseldi

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen mera ıslahı, tahdidi ve tahsisi çalışmaları kapsamında kayıtlı mera alanı iki yılda 320 bin hektardan 418 bin hektara yükseltildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2024 yılında il genelindeki mera varlığını artırmak, mevcut alanları korumak ve hayvancılık altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda mera alanlarının tespiti, tahdidi ve tahsisine yönelik planlama süreci yürütüldü.



İl genelinde 60 köyde mera ıslah çalışmalarına başlayan ekipler, 57 köyde de hayvanların yaz aylarında daha uygun koşullarda faydalanması için gölgelendirme alanları oluşturdu. Meraların dinlendirilmesi sürecinde üreticilerin yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 250 tonun üzerinde yem bitkisi tohumu dağıtıldı.



Yaklaşık 25 milyon liralık finansmanla sürdürülen projeler kapsamında ekipler mera verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, kayıtlı mera alanını da 320 bin hektardan 418 bin hektara yükseltti.



Çalışmalarla Kars'ta hayvancılığın daha verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amaçlanıyor.



- "60 köyümüzde ıslah çalışmasını gerçekleştirdik"



İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın 600 binin üzerinde büyükbaş ve 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Geniş mera ve yayla alanlarının gelecek nesillere daha verimli şekilde aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



"Geçmişten günümüze ulaşmış bu meralarımızın, verimli yaylalarımızın, geleceğe daha iyi, sağlıklı, verimli bir şekilde aktarılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mera ıslah projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız 25 milyon liranın üzerindeki bir finansmanla ilimiz genelinde 60 köyümüzde ıslah çalışmasını gerçekleştirdik. Tabii bu 2 yıllık süreç içerisinde ilimizdeki mera ve yayla alanlarının kayıtlı, tahsisli ve tespitli alanların kayıt altına alınması çalışmalarını da sürdürdük. Bu çerçevede 320 bin hektar olan kayıtlı mera alanımızı biz bu süreç içerisinde 418 bin hektar alana çıkarmış olduk."



- Köylere 450 konteyner ev kurulup köylülerin, çobanların hizmetine sunuldu



Aydın, mera ve yaylaları kayıt altına alarak buralardaki verimsizliği gidermeyi, kullanıma bağlı oluşan tahribatları önlemeyi ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin bu alanlardan daha iyi faydalanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, kaliteli, verimli ve sağlıklı mera alanlarını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.



Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin daha verimli meralara kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aydın, "'Çobana Nefes, Sürüye Güven' projesini geliştirdik. Bu çerçevede 382 köyümüze 450 konteyner evimizi, ilimize kazandırıp köylerimizde çiftçilerimizin, çobanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Bunun yanında yine hayvanlarımızın merada su ihtiyacını gidermeleri, oradaki sulama ihtiyaçlarını karşılamaları için de yine güneş enerjisi desteğiyle projelerimiz kapsamında hem sondaj çalışmaları yürüttük hem de bu çıkan suların işte belli mesafelere taşınması hususunu gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca ilimize biz bir mera eğitim merkezini kazandırmış olduk." diye konuştu.



Dikme köyü Muhtarı Orhan Yılmazel ise köylerinde yaklaşık 3 bin dönümlük alanda gübreleme çalışması yapıldığını ve uygulamanın ardından mera veriminde önemli artış yaşandığını ifade ederek, "Meramızda daha önce ölü bölgeler vardı, bitki bitmiyordu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ekipler geldi, inceleme yaptılar yonca ve gübreleme yaptık, yüzde 70 bir fark var. Mesela daha önce bir meraya bir hayvan girdiği zaman 10 gün yetiyordu, şu an 1 ay yeterli duruma gelmiş." dedi.

