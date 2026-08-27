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        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Kars'ta kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Soğuksu ve Taşkıran piknik alanlarında ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile yiyecek bulmak için dolaşan kızıl tilki görüntülendi.

        Yaban hayvanlarının bu halleri, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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