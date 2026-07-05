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        Kars'ta sel hasara neden oldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Kars'ta sel hasara neden oldu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Akyayla ve Günindi köylerinin yaylasında sel meydana geldi.

        Sel suları ev, ahır ve tarım arazilerine zarar verdi, bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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