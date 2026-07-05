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        Kars'ta sınır hattındaki tarım arazileri su altında kaldı

        Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Barajı'nın su seviyesi yükseldi, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Kars'ta sınır hattındaki tarım arazileri su altında kaldı

        Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Barajı'nın su seviyesi yükseldi, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

        Kars'ta bu yıl kentte etkili olan yoğun yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı barajlarda tahliye işlemi başlatıldı.

        Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü çevresindeki tarım arazileri de Arpaçay Barajı'nın dolmasıyla su altında kaldı.

        Dronla havadan görüntülenen barajda suların köyün yakınına kadar geldiği ve bazı ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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