Kars'ta yaylada düşerek yaralanan yaşlı kişinin yardımına UMKE yetişti

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylada düşerek yaralanan yaşlı kişi UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Çiçekli köyü yaylasında yüksekten düşerek yaralanan 81 yaşındaki Saim Yıldız'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları ve engebeli arazi nedeniyle yaralıya ulaşamayınca bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Uzun çalışma sonrası Yıldız'a ulaşan UMKE ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, daha sonra yaralıyı güvenli şekilde yayladan indirerek Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.