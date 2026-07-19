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        Kars'ta yıldırım isabet eden 26 koyun telef oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 26 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Kars'ta yıldırım isabet eden 26 koyun telef oldu

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 26 koyun telef oldu.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kümbetli köyü yaylasında Haldem Kaya'ya ait koyun sürüsüne arazide otlatılırken yıldırım isabet etti, 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

        Kars İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya da besiciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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