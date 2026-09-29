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        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Kaymakam Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Nuri Köyden, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Şuayip Sakallı, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Kılıç, yaptığı konuşmada, 29 Eylül’ün Sarıkamış'ın kurtuluş günü olduğunu belirterek, "Bugün yüce Atatürk'ümüzün büyük nutkunda dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri zaferinin kazanıldığı bayrak bir gündür. Bugün yüce şehitlerimizi bağrında yaşatan, Sarıkamış'ımızın ebedi kurtuluşunu kutlamanın sevinci içindeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Hava muhalefeti dolayısıyla, halk oyunları, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler yapılmadı.

        Program, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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