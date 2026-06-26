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        Sarıkamış'ta bozayıların yaşam alanları 13 yıllık verilerle ölçüldü

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlardaki bozayıların kullandığı yaşam alanları, uydu vericileri sayesinde 13 yıl boyunca elde edilen kayıtların analiz edilmesiyle ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sarıkamış'ta bozayıların yaşam alanları 13 yıllık verilerle ölçüldü

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlardaki bozayıların kullandığı yaşam alanları, uydu vericileri sayesinde 13 yıl boyunca elde edilen kayıtların analiz edilmesiyle ölçüldü.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, uydu vericisi takılan bozayıların yaşam alanlarını incelemeye devam ediyor.

        KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle yapılan çalışmalarda, uydu vericisiyle takip edilen 46 erkek, 23 dişi bozayının hareketleri 13 yıllık verilerle analiz edildi.

        Çalışmada, erkek bozayıların 95, dişilerin ise 54 kilometrekarelik alanı kullandıkları tespit edildi.

        - "Dünya için yeni bir sonuç çıkardık"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, uzun yıllardır Sarıkamış ormanlarında bozayılar üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle yaptıkları Sarıkamış ormanlarındaki araştırma sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

        "Bununla ilgili yeni bir makalemiz yayınlandı, bu makalede 2012-2025 arasında yakaladığımız bozayılardan 46 erkek ve 23 dişi bozayıdan uydu vericisiyle takip verilerini analiz ederek bozayıların alan kullanımlarının cinsiyetle mi, yoksa büyüklük ve ağırlıkla mı alakalı olduklarına baktık. Dünya için yeni bir sonuç çıkardık. Sarıkamış'taki bozayıların hangisinin daha büyük alan kullandığını cinsiyetleri belirliyor. Bu da erkelerin 95 kilometrekarelik, dişilerin ise yaklaşık 54 kilometrekarelik bir alan kullandığını gösteriyor."

        - "Ormanlık alanların nasıl planlanması gerektiğini bize gösteriyor"

        Çoban, erkek bozayıların 13 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kullandığını belirterek, "Bozayıların ne kadar büyük alanlar kullandığını ve bu alanları özellikle milli parklar yaratırken, koruma alanları oluşturulurken nasıl planlanması gerektiğini bize gösteriyor. Verileri daha detaylı incelediğimizde bozayıların özellikle çiftleşme mevsiminde farklı orman koridorları kullandığını, üreme döneminden sonra da bozayı annelerin yavrularını korumak için ormanın daha dik kesimlerine giderek daha küçük alanlara odaklandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Verilerin önemli olduğunu vurgulayan Çoban, "Orman amenajman planları yapılırken bu bilgilerinde planlara eklenmesini ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını öngörmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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