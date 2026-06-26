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        Yeşilay gönüllüleri Kars'ta 52 köyde çocuklarla buluştu

        CÜNEYT ÇELİK - Yeşilay Kars Şubesi gönüllüleri, köy okulunda düzenledikleri etkinliklerle çocuklara hem bağımlılıkla mücadeleyi anlattı hem de karne hediyeleri vererek sevinçlerine ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Yeşilay gönüllüleri Kars'ta 52 köyde çocuklarla buluştu

        CÜNEYT ÇELİK - Yeşilay Kars Şubesi gönüllüleri, köy okulunda düzenledikleri etkinliklerle çocuklara hem bağımlılıkla mücadeleyi anlattı hem de karne hediyeleri vererek sevinçlerine ortak oldu.

        Yeşilay şubesince yürütülen "Köyümüzde El Ele Projesi" kapsamında kırsaldaki öğrencilerle buluşan gönüllüler, tütün, sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Bu yılın ilk 6 ayında 52 köye ulaşan ekipler, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp eğlenceli etkinlikler düzenledi.

        Proje kapsamında merkeze bağlı Bozkale köyüne gezici kütüphane ile gelen gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynadı. Okulun bahçesinde çocuklarla halat çekme ve çuval yarışı yapan gönüllüler, onlara Yeşilayı tanıtıp, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı.

        Yüz boyama etkinliği düzenleyen ve palyaço gösterisi sunan gönüllüler, öğrencilere karne hediyeleri dağıttı.

        Gezici kütüphanede de eğitici oyunlar oynayan öğrenciler, gün boyunca çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

        - "Velilerle etkinlikler yaptık, sağlıklı yaşam üzerine konuştuk"

        Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine, Kars'ta "Köyümüzde El Ele Projesi"ni 2 yıldır yürüttüklerini söyledi.

        Projenin dönem sonu etkinliğini Bozkale köyünde yaptıklarını belirten İlgar, çocuklarla sağlıklı yaşam konusunda sohbet ettiklerini dile getirdi.

        Yıl boyunca gezici kütüphane ile köyleri ziyaret ettiklerini anlatan İlgar, "Köylerimizde öğrencilerimizle buluştuk, velilerle etkinlikler yaptık, sağlıklı yaşam üzerine konuştuk. Bugün son köyümüzdeyiz. Projemizin amacı, çocuklarımızın zihinlerine sağlıklı yaşamı daha küçük yaşta ekmek, velilerimize de Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtımını yapmak." dedi.

        Yeşilay gönüllüsü Dicle Seyhan ise 3 yıldır gönüllü olarak görev yaptığını dile getirerek, "Yeşilay ile çocuklarımızı eğlendirmeye geldik, palyaço kıyafeti giydim, çok mutluyum. Oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, yüz boyamaları yaptık, çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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