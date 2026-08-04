36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.



Tarihi Taşköprü'de açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyelerince stantlar gezildi.



Kortej yürüyüşüyle devam eden festival kapsamında Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı yapıldı.



Tarım fuarını gezen protokol üyeleri, ardından açılış töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.



Burada konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü'nün tarihiyle, kültürüyle, çalışkan insanlarıyla ve bereketli topraklarıyla Kastamonu'nun en kıymetli köşelerinden biri olduğunu söyledi.



Taşköprü sarımsağının dünyanın en önemli tarımsal markaları arasında olduğunu ifade eden Dallı, "Üretmeye, yerel tohumumuza sahip çıkmaya ve coğrafi işaretimizin hakkını vermeye devam ettiğimiz sürece Taşköprü sarımsağının değeri daha da artacak, hem üreticimiz kazanacak hem de Taşköprü kimliği gelecek nesillere layıkıyla devredilecektir." dedi.



"Taşköprü Sarımsağı Yeşil Depolama ve Kompost Entegrasyon Projesi" ile geleneksel depolama yetersizliklerinden kaynaklanan ürün ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla soğuk hava deposu yapılacağını belirten Dallı, "4 bin üretici aileye hizmet verecek tesis bünyesinde ayrıca ürün izlenebilirliğini sağlayan dijital barkod altyapısı, gıda analiz laboratuvarı ve ürünlerin değerinde satılmasına imkan sağlayan mezat odası da bulunacaktır. Projenin başarıyla tamamlanmasını diliyor, destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyor, milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, "Kültürümüzün, birlik ve beraberliğimizin de bayramı olan bu festival sayesinde Taşköprümüzün tarihi, kültürü, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliği daha geniş kitlelere ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da festivalin uzun yıllardır yapıldığını söyledi.



Festivalden önce panayır yapıldığını ifade eden Uluay, "36'ya panayır dönemini de eklersek zannedersem yüze doğru çıkar. Çünkü köylülerimizin tamamı kendi ürününü ya da yetiştirdiği hayvanı satacağı zaman panayırı beklerdi. Satın alacağı zaman da panayırı beklerdi. Panayırın kendine özgü bir bereketi vardı. Şimdi bu bereketi festival devam ettiriyor. Tarım fuarının eklenmesiyle festival ayrı bir boyut kazandı." dedi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin Türkiye'de düzenlenen festivallerin başında geldiğini söyledi.



Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Güzel ilçemiz, tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzellikleri ile de övünmeyi hak eden bir kimliğe sahiptir. Bizim ise yerel yönetim olarak amacımız, var olan bu değerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı gururu yaşamaktır. Taşköprü ilçemiz arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 3 farklı sit alanını içinde barındıran ender, bir o kadar da örnek bir kent konumundadır. Bizler sahip olduğumuz değerleri biliyoruz. Bu değerleri nasıl korumalıyız. Nasıl tanıtmalıyız. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Mevcutları korumanın yanında gün ışığına çıkmayanları da ortaya çıkartıp gelecek kuşaklara ulaştırmak durumundayız." diye konuştu.



Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da çiftçilere bol bereketli bir sezon dileyerek, Taşköprü sarımsağının hem yurt içinde hem de yurt dışında rüştünü ispat ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ise organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da festivalin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün gerçekten çok güzel bir manzara var. Dilerim bundan sonraki yıllarda da amacına uygun bir şekilde yeni kuşaklara bu mirası devrederiz." dedi.



Festival kapsamında Kolombiya, Güney Kore, Kuzey Makedonya, Rusya, KKTC'den gelen ekipler ile Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi dans grubu gösteriler sundu.



Festival, 9 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

