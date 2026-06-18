Bozkurt'ta bir dairede çıkan yangın hasara yol açtı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Sınarcık TOKİ konutlarında bulunan bir apartmandaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

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