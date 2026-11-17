Çanakkale Savaşları'nın izlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan mobil müze, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ziyarete açıldı. Savaş dönemine ait tarihi objelerin sergilendiği müze, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Çanakkale'de verilen bağımsızlık mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanına taşımak amacıyla hazırlanan mobil müze, Tosya'da kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren müze tırı, "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Toplam 7 vitrinden oluşan müzede, savaş yıllarına ait fotoğraflar, belgeler, videolar ve tarihi objeler sergileniyor. Çanakkale Cephesi'nden günümüze ulaşan savaş malzemeleri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Müze, Çanakkale'ye gitme imkanı bulamayan vatandaşlara dönemin atmosferini yaşatırken, özellikle çocukların ve gençlerin tarihi daha yakından tanımasını sağlıyor.

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Mobil müzeyi ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini söyledi. Daha önce ilçeden yaklaşık 4 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini belirten Kavaklıgil, "Biz yaklaşık 4 bin hemşehrimizi Çanakkale'ye götürdük. Çanakkale'de milli ve manevi duyguları yaşayabilmeleri, bu ülkenin bugünlere nasıl geldiğini daha iyi teneffüs edebilmeleri için 4 bin vatandaşımıza Çanakkale'yi gezdirdik. Bugün minyatür de olsa bu maneviyatı ilçemizde yaşatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde bir simülasyon ekibimiz buradalar" dedi.

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Mobil müzenin önemine de değinen Kavaklıgil, "Bu maneviyatı, bu havayı, bu duygular tekrar yaşayabilmek bizim için çok kıymetli. Anadan, yardan, evinden, barkından, serden geçen birçok Anadolu'nun yiğit insanının ne şekilde mücadele ettiğini bir kez daha burada gözler önüne sermek, bizi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor. Bu vesileyle bugün Salı yarın da Çarşamba günü de Tosya ilçemizde bulunacak bu ekip" ifadelerini kullandı.

Kavaklıgil, "Vatandaşlardan istirhamım özellikle çocuklarımızı tırımızı ziyaret etmeye, bu yaşanmışlıkları bir nebzede olsa zihinlerine kazmak adına refakat ederek aileleriyle birlikte gelmeye davet ediyorum. Çünkü bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Geçmişimizi yaşanmışlıklarımızı bu ülkenin yiğitlerinin ne mücadeleler verdiğini kıymetli evlatlarımızın da bilmesi gerekiyor. O yüzden ailelerimize de buradan seslenmiş olalım, çocuklarımızı lütfen burayı ziyaret etmeye getirelim" diye konuştu.

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Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil müze, 18 Kasım akşam saatlerine kadar ziyarete açık olacak.