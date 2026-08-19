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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hazırlar, Kastamonu'da yaz Kur'an kursları kapanış törenine katıldı

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, "Kastamonu'muzda 18 bin yavrumuz Allah'ın kitabıyla buluştu. Yaz Kur'an kurslarında camiye devam etti. O kadar kıymetli bir şey ki, bugün ülkemiz genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden yavrularımızın sayısı hamdolsun 2,5 milyonu geçti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hazırlar, Kastamonu'da yaz Kur'an kursları kapanış törenine katıldı

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, "Kastamonu'muzda 18 bin yavrumuz Allah'ın kitabıyla buluştu. Yaz Kur'an kurslarında camiye devam etti. O kadar kıymetli bir şey ki, bugün ülkemiz genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden yavrularımızın sayısı hamdolsun 2,5 milyonu geçti." dedi.

        Hazırlar, Kuzeykent Ulu Camisi'nde düzenlenen 2026 yılı yaz Kur'an kursları, kapanış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının çocukların hayatında güzel izler bıraktığını söyledi.

        Kastamonu'da 18 bin öğrencinin kurslara katıldığını dile getiren Hazırlar, "Kastamonu'muzda 18 bin yavrumuz Allah'ın kitabıyla buluştu. Yaz Kur'an kurslarında camiye devam etti. O kadar kıymetli bir şey ki, bugün ülkemiz genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden yavrularımızın sayısı hamdolsun 2,5 milyonu geçti." diye konuştu.

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        Hazırlar, "Takvimler birkaç hafta gibi gösteriyor ama bazen birkaç hafta insanın ömründe iz bırakır, güzel neticeler bırakır, insanın hayatına yön verir. Yaz Kur'an kursu da insanın hayatında unutulmaz izler bırakan, güzel izler bırakan, tatlı hatıralar biriktiren, muhteşem, bereketli bir yolculuk. Biz yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımızı sadece harflerle buluşturmadık. Çocuklarımızı hidayetin, merhametin, hikmetin ve bağlı olan Allah'ın kitabıyla buluşturduk." şeklinde konuştu.

        Vali Meftun Dallı da yaz Kur'an kurslarının çocukların ve gençlerin hayatında önemli izler bırakacağını belirterek, "Bütün kalbimizle dua ediyorum ve biliyoruz ki burada öğrendikleri o bilgiler inşallah hayatlarında kendilerine rehber olacak düsturlara dönüşür." ifadelerini kullandı.

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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi de kursa katılan çocukların ailelerine ve kurs hocalarına emek ve özverilerinden ötürü teşekkür etti.

        İl Müftüsü Bekir Derin ise çocukların kurs süresince her gün camide buluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Her gün Kur'an-ı Mübin ile haşır neşir oldular. Her gün Aleyhissalatü Vesselam'ı, onun ahlakını, onun bize sunduğu o mesajları öğrenmeye çalıştılar. Bildikleriyle güzel arkadaşlık kurdular. Dostluk kurdular. Aslında bu asırda insanlar kalabalıklar içerisinde maalesef yalnızlığı yaşıyorlar. Evde yalnızız. Diğer yerlerde yalnızız. Birtakım gelişmeler, birtakım teknolojiler birbirimizden koparmaya başladı. Ama elhamdülillah, bu müesseseler, gönüllerin, kalplerin buluştuğu yerler."

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        Törende konuşmaların ardından Kur'an ve hadis okuyan öğrenciler, ilahi ve şiirler seslendirdi.

        Programda, bilgi yarışmasında dereceye giren ve yaz Kur'an kurslarına 5 hafta kesintisiz devam eden öğrenciler arasından kura ile belirlenen 247 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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