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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:45 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da su baskınları nedeniyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

        Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

        Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

        Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

        Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

        Su baskınlarının ardından ilçe merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

        Çalışmalara 84 personel katılırken, çalışmalarda 7 vidanjör, 18 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 3 botun yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve araç kullanılıyor.

        TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

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