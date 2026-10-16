Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

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