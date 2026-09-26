Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen sürüş, İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yapılıyor.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesinin İnebolu olduğuna işaret etti.

İstiklal Yolu'nda düzenlenen İstiklal Sürüşü'nü bu yıl 8'inci kez düzenlediklerini belirten Peker, "Sürüşümüze 42 ilimizden 300 motorcu katıldı. Eşleriyle yaklaşık 350 katılımcımız var. İlk gün Kastamonu'ya kadar sürüş gerçekleştireceğiz." dedi.

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İkinci gün 220 kilometre yol katederek sürüşü Anıtkabir'de tamamlayacaklarını belirten Peker, "İstiklal Sürüşü'nün tasarlanmasının amacı, en büyük markamız olan İstiklal markasını yaşatmak içindir. Burada 300 motorcu var ama bu etkinliği görenler sene içinde gelip hem turistik hem de tarihi görmek amaçlı mutlaka İnebolu'yu ziyaret edeceklerdir." dedi.

Ankara'dan gelen Mevlüt Sağlam, sürüşe ilk kez katıldığını dile getirerek "İstiklal Yolu, Milli Mücadele'mizdeki en önemli rotalardan biri. Milli Mücadele'ye giden yolda nenelerimizin, dedelerimizin, atalarımızın kağnılarıyla yürüyerek geçtiği yolu demir atlarımızla yürümeye geldik." diye konuştu.

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Sürüşe Kocaeli Darıca'dan katılan Ceyhun Akgün ise çok anlamlı bir sürüş olduğunu vurgulayarak "Aynı güzergahta motorlarla devam etmemiz çok iyi planlanmış ve organize edilmiş bir etkinlik. Tüm sürücü arkadaşlarımı, kuruluş ve Kurtuluş Savaşı'ndaki emektarları, buradaki insanları tanımalarını, görmelerini çok isterim. Bu yol bizim için çok anlamlı." ifadesini kullandı.

İnebolu'da tarihi ve kültürel mekanları gezen motosikletçiler, Zafer Yolu Caddesi'nde düzenlenen programın ardından Ankara'ya hareket etti.