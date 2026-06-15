Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Jandarmadan Küre Kaymakamı Çakır'a ziyaret

        Jandarmadan Küre Kaymakamı Çakır'a ziyaret

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Jandarmadan Küre Kaymakamı Çakır'a ziyaret

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.

        İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Öktem ve beraberindeki jandarma personeli, Kaymakam Çakır tarafından makamında kabul edildi.

        Ziyarette konuşan Çakır, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

        Jandarma Teşkilatının devlet ile millet arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Çakır, görevlerini özveriyle sürdüren tüm jandarma personeline çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Kastamonu'da hamile eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebb...
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesetle yaşayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet...
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesetle yaşayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet...
        Fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakı...
        Fabrikaya giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakı...
        Takla atan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
        Takla atan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
        Jandarma'nın 187'nci yaşı Kastamonu'da törenle kutlandı
        Jandarma'nın 187'nci yaşı Kastamonu'da törenle kutlandı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı