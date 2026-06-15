Jandarmadan Küre Kaymakamı Çakır'a ziyaret
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Öktem ve beraberindeki jandarma personeli, Kaymakam Çakır tarafından makamında kabul edildi.
Ziyarette konuşan Çakır, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.
Jandarma Teşkilatının devlet ile millet arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Çakır, görevlerini özveriyle sürdüren tüm jandarma personeline çalışmalarında başarı diledi.
Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.
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