Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 505,57 gram sentetik uyuşturucu, 127 sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira, 49 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve şarjör, fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Bu kapsamda Kastamonu'da 31, Samsun ve Çankırı'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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