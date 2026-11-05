Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kastamonu'da 31, Samsun ve Çankırı'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 505,57 gram sentetik uyuşturucu, 127 sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira, 49 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve şarjör, fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
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