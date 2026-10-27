Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk şöleni yaşanıyor

        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk şöleni yaşanıyor

        Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da sonbaharla birlikte doğada görsel şölen yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renk şöleni yaşanıyor

        Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da sonbaharla birlikte doğada görsel şölen yaşanıyor.

        Azdavay ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Suğla Yaylası'ndaki ormanlarda ağaç ve yaprakların renkleri sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

        Kara yolu güzergahı boyunca uzayıp giden ormanlar, güzün eşsiz güzellikleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

        Kanyonları, mağaraları ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Pınarbaşı ilçesinde de doğada sonbaharın renk tonları hakim oldu.

        Hazan renklerinin sardığı köy ve orman yolları da görsel şölene dönüştü.

        REKLAM

        "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'na hakim bir noktada yer alan "Kerte Seyir Terası" da sonbaharın renklerine büründü.

        Doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeye ilgi gösterdi.

        Sonbaharın güzellikleri dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kastamonu'daki tarihi hamam kütüphaneye dönüştürülecek
        Kastamonu'daki tarihi hamam kütüphaneye dönüştürülecek
        Kastamonu'da otomobil ile üç sepetli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Kastamonu'da otomobil ile üç sepetli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Kastamonu'da fındık üreticisinden 100 tonun üzerinde fındık aldı
        Kastamonu'da fındık üreticisinden 100 tonun üzerinde fındık aldı
        Kastamonu'da 200 yıllık tarihi hamam, restore edilecek
        Kastamonu'da 200 yıllık tarihi hamam, restore edilecek
        Kastamonu Üniversitesi binicilik ekibinden, Ankara'da çifte şampiyonluk
        Kastamonu Üniversitesi binicilik ekibinden, Ankara'da çifte şampiyonluk
        Kastamonu'da ceviz kabuğunu çıkaran sincap objektiflere böyle yansıdı
        Kastamonu'da ceviz kabuğunu çıkaran sincap objektiflere böyle yansıdı