Kastamonu Valisi Dallı başkanlığında toplantılar yapıldı

İlçelerde yürütülen kamu hizmetleri, ihtiyaç ve talepler de toplantı gündemi kapsamında ele alındı.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi.

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