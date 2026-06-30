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        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kadıoğlu köyünde annesiyle yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye Taşköprü ve Kastamonu itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında Şükrü Alagözoğlu ve annesinin evde olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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