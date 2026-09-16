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        Kastamonu'da Ahilik Haftası kutlandı

        Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Kastamonu'da Ahilik Haftası kutlandı

        Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ahilik kültürünü konu alan gösteri sunuldu.

        Protokol konuşmalarıyla devam eden programda ilin ahisi seçilen Cemil Menteş, ilin kalfası seçilen Berkay Karakaş, ilin çırağı seçilen Bilal Balcı ile esnaflıkta 50. yılını dolduran Hasan Alkurt ve Ahmet Pattabanoğlu'na plaketleri verildi.

        Etkinlikte katılımcılara 800 yıllık gelenek olan "ahi pilavı" ikram edildi.

        Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, esnaf meslek kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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