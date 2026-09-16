Kastamonu'da Ahilik Haftası kutlandı

Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, esnaf meslek kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda ilin ahisi seçilen Cemil Menteş, ilin kalfası seçilen Berkay Karakaş, ilin çırağı seçilen Bilal Balcı ile esnaflıkta 50. yılını dolduran Hasan Alkurt ve Ahmet Pattabanoğlu'na plaketleri verildi.

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