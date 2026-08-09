Kastamonu'da at yarışında çarpışan iki at telef oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen at yarışında çarpışan iki at telef oldu.



Taşköprü Belediyesince 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Ağcıkişi Mahallesi Kabayazı mevkisindeki at yarışı düzenlendi.



B Grubu İngiliz atlarının koşusu sırasında pistte binicisiz şekilde ters yönde koşan Prenses Wednesday isimli at ile Umarbey isimli at çarpıştı.



Umarbey'in jokeyi Ömer Al son anda kendini yere attı.



Al, çarpışmadan yara almadan kurtulurken iki at telef oldu.



Öte yandan olayın ardından çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.



Kavgada yaralanan 2 kişi Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

