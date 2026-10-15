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        Kastamonu'da başına odunla vurulan imam hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kastamonu'da başına odunla vurulan imam hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan kavgada başına odunla vurulan cami imamı hayatını kaybetti.

        Yağcılar köyündeki ormanlık alanda, cami imamı İrfan Vurucu (50) ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç., elindeki odunla Vurucu'nun başına vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vurucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vurucu'nun cenazesi, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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