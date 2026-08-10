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        Kastamonu'da cinsel istismar sanığının yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da cinsel istismar suçundan yargılanan sanık tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Kastamonu'da cinsel istismar sanığının yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da cinsel istismar suçundan yargılanan sanık tahliye edildi.

        Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanan tutuklu sanık H.S. ile avukatı katıldı.

        H.S, savunmasında hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir olay olmadı. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Arabada oturma planı var, her okul çıkışında bir tane öğretmen arabanın başında bekler, elindeki listeye göre kendisi çocukları bindirirdi. Bu çocukların hepsinin zaten arabanın en arka koltuğunda olması lazım. Bu beyanların hiçbiri gerçek değildir. Söylenenlerin hiçbirini yapmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

        -Olay

        Kastamonu'da geçen yıl temmuz ayında, servisle okula giden 4 çocuğun ailelerinin, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan servis sürücüsü H.S. tutuklanmıştı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan H.S, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. H.S. hükümle birlikte tutuklanmıştı. Başvuru üzerine karar istinaftan dönmüş, yeniden yargılama süreci başlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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