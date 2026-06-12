Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası
Kastamonu'da, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu'da, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan S.D. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık S.D, duruşmadaki son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 9 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık, açıklanan hükmün ardından tutuklandı.
Kastamonu'da 7 Ocak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık hakkında daha sonra "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.