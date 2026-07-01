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        Kastamonu'da dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kastamonu'da dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Boztepe Mahallesi'nde dün dedesini ziyaret eden Cihan Taş ile arkadaşı İsmail Ersoy'dan bir daha haber alamayan yakınları, sabah saatlerinden itibaren bölgede arama çalışması yürüttü.

        Arama sırasında Boztepe Mahallesi ile İmamoğlu köyü arasındaki yolda lastik izleri görenler, bir aracın dere yatağına yuvarlandığını tespit etti.

        Yaklaşık 75 metre derinliğindeki dere yatağına inen yakınları, bunun Cihan Taş'ın kullandığı 37 ACD 895 plakalı hafif ticari araç olduğunu gördü.

        İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiyesi, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dere yatağına inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Taş ve Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu çıkarılan cesetler, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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