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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Salim Arabacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Bekdemirekşi köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Seher ve Huriye Arabacı ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.






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