Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Salim Arabacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Bekdemirekşi köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Seher ve Huriye Arabacı ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.