Kastamonu'da DOA sistemi uygulanmaya başlandı

İade işlemleri DOA uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. İade noktasındaki makinenin ekranında yer alan karekod okutularak ambalajlar teslim ediliyor ve işlem tamamlandığında iade bedeli DOA Dijital Cüzdan'a yansıtılıyor.

İade edilen her ambalaj için 1 lira depozito bedeli dijital cüzdana yüklenirken günlük 200 adedin üzerindeki toplu iadelerde ambalaj başına 0,50 lira ödeme yapılıyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 23 depozito iade makinesinin kurulumu tamamlandı.

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