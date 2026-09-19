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        Kastamonu'da Gaziler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Taşköprü ve Ağlı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Kastamonu'da Gaziler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Taşköprü ve Ağlı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Yaman'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Kaymakam Konak, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.

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        - Ağlı

        Ağlı ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

        Program, ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene Kaymakam Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amir ve çalışanları ile gaziler ve yakınları katıldı.

        Tören, Danacı Mahallesi'nde bulunan Kore gazisi Fazlı Topal'ın kabrinin ziyareti ile son buldu.

        - Taşköprü

        Taşköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda anma programı gerçekleştirildi.

        Programa Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı Can Kara ve protokol üyeleri katıldı.

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        Şehitlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra ziyaret edilen şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

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