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        Kastamonu'da hayata geçirilen Parke Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı

        Kastamonu Belediyesince hayata geçirilen Parke Üretim Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Kastamonu'da hayata geçirilen Parke Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı

        Kastamonu Belediyesince hayata geçirilen Parke Üretim Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Taşköprü Yolu üzerindeki Kastamonu Belediyesi Hizmet Yerleşkesinde kurulan, Kastamonu Belediyesi Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (KENTAŞ) bünyesinde faaliyet gösterecek tesisin, belediyenin ihtiyaç duyduğu kilitli parke taşı, bordür ve karo taşlarının üretimini gerçekleştirerek üretim kapasitesini artırması ve maliyetleri düşürmesi hedefleniyor.

        Yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla kurulan tesisin yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, törende yaptığı konuşmada, belediyenin öz kaynaklarını güçlendirmeye yönelik yatırımları sürdürdüklerini söyledi.

        Bu yatırımla yılda 300 bin metrekarelik üretim yapmayı planladıklarını belirten Baltacı, "Bu da bize yaklaşık 20 milyon liralık bir tasarruf sağlayacak. Belediyeyi ilk yönetmeye başladığımızda şunu gördük. Dedik ki, bu belediye öz kaynaklarını artırabilirse, kendi öz gücünü doğru kullanabilirse, doğru yatırımlar yapabilirse, tasarruf edebilirse, ihalelerini açık ve şeffaf yapıp oralardan daha uygun maliyetlerle hizmet alabilirse, kendi yapabileceği işi kendi personeliyle, kendi ekipmanıyla ve kendi öz kaynaklarıyla yapabilirse o zaman ayağa kalkar. İşte şimdi gördüğünüz tesis bunun ürünüdür." dedi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Alican Yılmaz da tesisle belediyenin en büyük ihtiyaçlarından biri ve önemli bir bütçe kalemi olan parke taşlarını kendilerinin üreteceğini vurgulayarak, "Böylece mali disiplin adına çok önemli bir adımı da hep birlikte atmış olacağız. Yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahip olan bu tesis, yeni bir yatırım olarak belediyemize büyük bir tasarruf sağlayacak. Bugün her ne kadar parke taşı üretim tesisimizin açılışı için burada bulunuyor olsak da aslında 22 bin metrekarelik alanı kapsayan çok daha büyük bir dönüşümün açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Belediye İştirak Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türkmenoğlu da, tesiste kilitli parke taşı, bordür ve karo taşı üreterek yalnızca belediyenin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacaklarını, diğer belediyelere ve özel sektöre de hizmet verebilecek önemli bir üretim merkezi olacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Parke Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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